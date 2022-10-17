Минпросвещения опровергло информацию о запрете учителям использовать WhatsApp

Минпросвещения РФ опровергло информацию о запрете учителям использовать WhatsApp. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе ведомства отметили, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа», однако способы общения, которые используют родители, никак не регламентируются.
«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС», — заявили в Минпросвещения.
В Telegram-канале министерства также сообщается, что Минпросвещения рекомендовало ограничить в рамках образовательного процесса использование иностранных мессенджеров и опробовать платформу «Сферум» с использованием российского приложения «VK Мессенджер».
В пресс-службе также отметили, что в российских школах активно используются отечественные программы, которые прошли широкую апробацию и уже становятся привычны учителям. При этом образовательная система никак не регламентирует и не регулирует каналы коммуникации, которые используют родители.