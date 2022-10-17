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1 час назад

Минпросвещения опровергло информацию о запрете учителям использовать WhatsApp

Никита Бородкин

Минпросвещения РФ опровергло информацию о запрете учителям использовать WhatsApp. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе ведомства отметили, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа», однако способы общения, которые используют родители, никак не регламентируются.

Минпросвещения опровергло информацию о запрете учителям использовать WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС», — заявили в Минпросвещения.

В Telegram-канале министерства также сообщается, что Минпросвещения рекомендовало ограничить в рамках образовательного процесса использование иностранных мессенджеров и опробовать платформу «Сферум» с использованием российского приложения «VK Мессенджер».

В пресс-службе также отметили, что в российских школах активно используются отечественные программы, которые прошли широкую апробацию и уже становятся привычны учителям. При этом образовательная система никак не регламентирует и не регулирует каналы коммуникации, которые используют родители.

Общество,Наука и техника,Минпросвещения России,
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