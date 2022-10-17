Минпросвещения опровергло информацию о запрете учителям использовать WhatsApp

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС», — заявили в Минпросвещения.