Отец пермского стрелка рассказал, зачем сын получил разрешение на оружие

Тимур Бекмансуров, который обвиняется в массовом убийстве в Пермском университете, приобрел дробовик для того, чтобы отправиться на охоту. Об этом заявил его отец, показания которого зачитали во время судебного заседания в понедельник, 17 октября.

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Также, по его словам, сыну необходимо было совершенствовать навыки стрельбы для охоты, поэтому желание купить оружие не вызвало у него подозрений. Несмотря на то что отец стрелка является военным, сын никогда не просил его показать оружие, но при этом часто интересовался его службой.

— Я добавил ему на покупку 30–35 тысяч. Сын говорил, что это для охоты. Но на охоту так ни разу и не сходил, — привел слова отца Бекмансурова гособвинитель.

Уточняется, что лично Марат Бекмансуров не явился в суд, объяснив это тем, что он ждет указаний из военкомата для отправки на спецоперацию, передают «Аргументы и факты».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся в здании людям. Пострадали 47 человек, погибли шестеро.