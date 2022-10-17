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20 минут назад

Захотевший за рубеж россиянин с отсрочкой пересек границу с четвертого раза

Lenta.ru

Россиянин с отсрочкой от мобилизации смог выехать за рубеж только с четвертого раза. Своей историей он поделился в сети, подробности сообщает портал Tourdom.

Захотевший за рубеж россиянин с отсрочкой пересек границу с четвертого раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам мужчины, он работает IT-специалистом и имеет бронь от частичной мобилизации. Несмотря на это, 29 сентября ему отказали в вылете из подмосковного аэропорта Домодедово в киргизский Ош — россиянин списал неудачу на собственную неуверенность и цели поездки.

Второй раз россиянин захотел улететь в Ереван из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге — сотрудники авиагавани посмотрели его справку с работы об аккредитации, подтверждение отсрочки на Госуслугах, и снова не выпустили из страны. Тогда мужчина попытался пересечь границу по суше: долетел до Омска, а оттуда выехал на маршрутке в казахскую Астану. На КПП туристу сообщили, что ему должна прийти повестка, а имеющихся документов недостаточно, чтобы подтвердить, что он может выехать из страны.

После россиянин купил билет на поезд из Москвы в Минск. Проводница предупредила, что, возможно, в Смоленске будет проверка документов, однако ее не было. Из столицы Белоруссии мужчина вылетел рейсом «Белавиа».

«Погранконтроль — без вопросов! Прохожу к гейту и не верю», — написал путешественник в сети.

Ранее в октябре российского пилота авиакомпании AzurAir забрали в военкомат в рамках частичной мобилизации прямо с борта воздушного судна на глазах туристов. Выяснилось, что повестка капитану воздушного судна пришла, когда он был дома, однако в военкомат мужчина решил не идти и скрыл информацию об этом.

Общество,Аэропорт Домодедово,
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