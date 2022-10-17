Пока вы спали: сотрудничество Гейтса с талибами и неожиданный штраф для россиян

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Россиян предупредили о штрафах за хранение заготовок

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Хранение заготовок на зиму в подвале многоквартирного дома приведет к тому, что придется заплатить штраф, несмотря на то, что это помещение является общим имуществом жильцов. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от 2 до 3 тысяч рублей», - пояснила она.

Билл Гейтс рассказал о сотрудничестве с талибами

Американский миллиардер Билл Гейтс рассказал в интервью Daily Telegraph, что его фонд сотрудничает с управляющим Афганистаном радикальным движением «Талибан»* в рамках борьбы с полиомиелитом.

Он отметил, что встречи с талибами проводились в Катаре, при этом сотрудничество в борьбе с болезнью серьезно осложняют американские санкции.

«Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по [ликвидации] полиомиелита», - заметил Билл Гейтс, назвав это направление деятельности приоритетным для фонда.

России поставляются бракованные микрочипы

После начала Россией спецоперации на Украине и введения западных санкций российские производители электроники стали получать из Китая до 40% бракованных микрочипов. Это происходит из-за того, что они вынуждены сотрудничать с неавторизованными поставщиками, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

По данным источника издания, доля бракованных микрочипов выросла с 2% до 40%. «Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства»,— прогнозирует он.

Украина столкнулась с неожиданной проблемой из-за потери Херсонской области

Воссоединение Херсонской области с Россией обернулось для Украины ростом цен на куриные яйца, так как в регионе расположен один из крупнейших производителей – комплекс «Чернобаевский». Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Сейчас цена за десяток яиц на Украине начинается от 80 гривен (135 рублей). При этом министр аграрной политики страны Николай Сольский пообещал, что в скором времени ситуация должна нормализоваться.

Названа причина остановки добычи нефти на «Сахалине-1»

Остановка добычи нефти на проекте «Сахалин-1» связана с отказом оператора проекта -американской компании Exxon - отгружать нефть в танкеры попавшего под санкции «Совкомфлота». Об этом пишет «Коммерсант».

Из-за введенных после начала спецоперации на Украине антироссийских санкций танкеры «Совкомфлота» лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs). Компания привлекла российского страховщика, но Exxon это не устроило. При этом отгрузки с проекта «Сахалин – 2» в аналогичных условиях были продолжены.