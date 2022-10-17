Что такое резолюция простыми словами, где используется

Резолюция может быть как официальным выражением мнения или воли международной организации, так и простой подписью на заявлении об увольнении. Какие бывают резолюции, для чего они нужны и какова их сила - читайте в материале «Рамблера».

Фото: ZUMA/ТАСС ZUMA/ТАСС

Виды резолюций

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Слово «резолюция» происходит от латинского resolutio - «решение» или «разрешение». Она всегда была итогом обсуждения какой-либо проблемы властями - после дискуссии принималось решение, резолюция.

В наши дни резолюция больше известна как документ, выпущенный в ООН или в других международных организациях.

Резолюции существуют в:

Документообороте

В этом случае резолюция представляет собой распорядительную надпись на служебном документе, сделанную должностным лицом или совещательным органом. Такая резолюция выражает мнение начальника, это надпись, содержащая принятое им решение.

К примеру, на заявлении об увольнении сотрудника по собственному желанию гендиректор может написать «Не возражаю» - это и будет его резолюцией.

Резолюция в документообороте состоит из трех частей:

Текст (это может быть «Разрешить», «Отказать» - в зависимости от содержания заявления, поступившего должностному лицу).

Подпись должностного лица.

Дата.

Резолюцию обычно прописывают справа в верхней части документа, также ее могут оформить на отдельном листке.

Международных отношениях

Решение в виде таких резолюций принимает некий коллегиальный орган. К примеру, Совет безопасности ООН или Генеральная ассамблея ООН. Такие резолюции выражают мнение по какой-либо проблеме и выпускаются в виде отдельных документов и в сборниках.

Такие документы обычно состоят из двух частей:

Преамбула (содержит соображения, являющиеся основой для резолюции).

Постановляющая часть (сообщается мнение или перечисляются действия, которые нужно предпринять. В эту часть революции часто включены пункты с нумерацией, они начинаются с глаголов настоящего времени («Принимает решение», «Обращается с просьбой).

Резолюции Совбеза ООН имеют обязательную юридическую силу. Такой документ должен быть принят пятнадцатью членами Совбеза через голосование. Один из пяти постоянных членов Совбеза (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) может наложить вето на резолюцию, проголосовав против. В таком случае резолюцию принять не удастся.

Резолюции Совбеза могут вводить санкции для восстановления мира и безопасности. К примеру, вводить военные меры против государства-нарушителя, создавать международные трибуналы, замораживать активы отдельных лиц.

По уставу ООН, все члены организации обязаны подчиняться решениям Совбеза и выполнять их.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от решений Совбеза, не имеют обязательной силы, но и наложить вето на них нельзя. Такие резолюции имеют рекомендательный или декларативный характер.

Резолюция: примеры в истории

Первая резолюция Совбеза ООН была принята в Лондоне и касалась создания военно-штабного комитета, в который вошли начальники штабов США, СССР, Франции, Великобритании и Китая.

Как рассказывает ТАСС, в 1946-1970 годах СССР наложил вето на 80 резолюций Совбеза ООН, а другие постоянные члены органа - лишь на три. С 1991 года Россия воспользовалась правом вето около двух десятков раз.

В частности, в 2015 году Россия заблокировала резолюцию, называющую события в Сребренице 1995 года геноцидом, а также резолюцию о создании трибунала по делу рейса MH17.

Совбез ООН десятки раз вводил санкции своими резолюциями - в том числе против Ирака, Ирана, Северной Кореи, Ливии, Сомали, ЦАР и Югославии.

Генассамблея ООН в 1991 году приняла резолюцию 4686 под заголовком «Ликвидация расизма и расовой дискриминации». Ее приняли большинством голосов: за - 111 государств (включая СССР), против - 25, 13 воздержались. Этот документ отменил резолюцию 3379 от 1975 года, называвшую сионизм формой расизма и расовой дискриминации.

Новейшая (на октябрь 2022 года) резолюция Генассамблеи ООН осуждает присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ поддержали 143 страны, включая США, Британию, все страны ЕС, Бразилию и большинство государств Южной Америки, Сербию.

Воздержались 35 стран, включая Китай, ЮАР, Индию, Армению, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Кубу, Монголию, Таиланд.