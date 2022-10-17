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56 минут назад

Россияне назвали желаемые предметы в школе

Lenta.ru

Около половины россиян (54 процента) оценили уровень среднего образования как удовлетворительный или более чем удовлетворительный. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».

Россияне назвали желаемые предметы в школе
Фото: ТАССТАСС

Треть участников опроса отметили, что в школе, где учатся их дети, наблюдается дефицит учителей. 10 процентов заявили о нехватке преподавателей математики, 8 процентов — химии.

Также 26 процентов опрошенных пожелали, чтобы в школах были уроки экономической грамотности, 19 процентов респондентов выступили за уроки по основам робототехники, 15 процентов — информационной безопасности, а 8 процентов участников отметили важность уроков «осознанного потребления».

Другой опрос показал, что 27 процентов россиян считают полезным отказаться от домашних заданий, 26 процентов — отказаться от ЕГЭ/ОГЭ, 11 процентов респондентов предлагают оснастить школы современной техникой, 8 процентов — выступили против «слишком жесткой» дисциплины.

В конце августа Минпросвещения объявило о введении в российских школах уроков под общим названием «Разговоры о важном», где ученикам будут рассказывать о целях России на Украине и в Донбассе. Например, в сценарии занятия «Наша страна — Россия» указано, что при проведении спецоперации можно наблюдать проявление подлинного патриотизма.

Общество,Минпросвещения России,ФК Открытие,Росгосстрах,
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