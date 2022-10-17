Россияне назвали желаемые предметы в школе

Около половины россиян (54 процента) оценили уровень среднего образования как удовлетворительный или более чем удовлетворительный. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».

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Треть участников опроса отметили, что в школе, где учатся их дети, наблюдается дефицит учителей. 10 процентов заявили о нехватке преподавателей математики, 8 процентов — химии.

Также 26 процентов опрошенных пожелали, чтобы в школах были уроки экономической грамотности, 19 процентов респондентов выступили за уроки по основам робототехники, 15 процентов — информационной безопасности, а 8 процентов участников отметили важность уроков «осознанного потребления».

Другой опрос показал, что 27 процентов россиян считают полезным отказаться от домашних заданий, 26 процентов — отказаться от ЕГЭ/ОГЭ, 11 процентов респондентов предлагают оснастить школы современной техникой, 8 процентов — выступили против «слишком жесткой» дисциплины.