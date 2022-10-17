Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские обстрелы препятствуют перезапуску энергоблоков Запорожской АЭС. По его оценке, это будет невозможно до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута от станции. Об этом информирует ТАСС.

"Я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков президента Украины Владимира Зеленского", — уточнил Рогов.

Он также указал, что нужно восстановить линии электропередачи. Представитель РФ добавил, что на самой станции "все налаживается".

Так, подписываются новые договоры по российским стандартам с сотрудниками станции. ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас АЭС в Европе. 1