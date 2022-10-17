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13 минут назад

Рогов: перезапуск Запорожской АЭС невозможен, пока не отодвинут линию соприкосновения

Газета.Ruиещё 1

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские обстрелы препятствуют перезапуску энергоблоков Запорожской АЭС. По его оценке, это будет невозможно до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута от станции. Об этом информирует ТАСС.

"Я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков президента Украины Владимира Зеленского", — уточнил Рогов.

Он также указал, что нужно восстановить линии электропередачи. Представитель РФ добавил, что на самой станции "все налаживается".

ВСУ нанесли удары по критической инфраструктуре Запорожской АЭС

Так, подписываются новые договоры по российским стандартам с сотрудниками станции. ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас АЭС в Европе. 1

4 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с лидерами России и Украины удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской атомной электростанции. Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ заявил, что Россия придает большое значение работе агентства и всегда поддерживала его деятельность.

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