Россиян предупредили о штрафах за неправильное хранение солений

Неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредила юрист Елена Кудерко.
В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажных жомах это чаще всего противозаконно.
Юрист рассказала, что складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности. Это может повлечь за собой штраф от двух до трех тысяч рублей.
Ранее диетолог объяснил, почему нет разницы между белым и красным мясом.