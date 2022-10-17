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1 час назад

Россиян предупредили о штрафах за неправильное хранение солений

Газета.Ruиещё 3

Неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредила юрист Елена Кудерко.

Россиян предупредили о штрафах за неправильное хранение солений
Фото: PexelsPexels

В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажных жомах это чаще всего противозаконно.

Юрист рассказала, что складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности. Это может повлечь за собой штраф от двух до трех тысяч рублей.

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