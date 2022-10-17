Россиян предупредили о штрафах за неправильное хранение солений

Неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредила юрист Елена Кудерко.

Фото: Pexels Pexels

В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажных жомах это чаще всего противозаконно.

Юрист рассказала, что складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности. Это может повлечь за собой штраф от двух до трех тысяч рублей.