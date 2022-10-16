IT-компании через "Госуслуги" смогут сообщать об увольнениях

IT-специалист в случае увольнения и трудоустройства в новую компанию может подать заявление на отсрочку через "Госуслуги" повторно, однако IT-компания должна быть аккредитована Минцифры РФ. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале министерства.

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"Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на "Госуслугах", где необходимо в том числе указать данные о новой компании", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что информация о предоставлении отсрочки будет передана в Минобороны на следующий рабочий день. В Минцифры добавили, что правила остались теми же: сотрудник IT- или телеком-компании должен соответствовать условиям отсрочки от мобилизации, а новая организация должна быть аккредитованной IT-компанией или оператором связи.

Также министерство ввело новую услугу для юрлиц, которая может понадобиться работодателю, если сотрудник уволился из компании.

"В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку. Не переживайте, если ваша новая организация - аккредитованная IT-компания или оператор связи, то при подаче повторного заявления и соответствия всем условиям отсрочки вы снова окажитесь в списках", - пояснили в Минцифры.

Чтобы сообщить об увольнении сотрудника, заявление может подать руководитель или лицо с доверенностью от руководителя на "Госуслугах". Необходимо указать серию, номер паспорта и СНИЛС сотрудника, который уволился.