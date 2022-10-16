Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов

На 100-м году жизни умер Герой Советского Союза, полковник Георгий Фёдорович Платонов. О смерти фронтовика сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Фото: Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин/Telegram Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин/Telegram

«Он был примером жизнелюбия, отваги и верности Родине, человеком, готовым поделиться своими мудростью и опытом, на которого равнялись многие», - написал Бусаргин в Telegram-канале.

Платонов в юном возрасте ушел на фронт. В декабре 1941 окончил ускоренные курсы при Чкаловском (Оренбургском) кавалерийском училище. Командовал эскадроном 62-го гвардейского кавалерийского полка.

Ветеран сражался в Курской битве, воевал на Украине и в Белоруссии, освобождал Польшу и брал Берлин. Фронтовик был трижды ранен.