В Херсонской области начнут выплаты за разрушенное жилье

"Уже подписано постановление, и в течение 15 дней будет создана комиссия из профильных министерств и ведомств, и у нас начнется сбор документов по утрате жилья в период специальной военной операции", - сообщила она, добавив, что "это будут очень хорошие суммы". По ее словам, выплаты будут распространяться на всю территорию региона.