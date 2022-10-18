В Херсонской области начнут выплаты за разрушенное жилье

Компенсацию за разрушенное жилье планируют начать выплачивать в Херсонской области. Об этом сообщила журналистам во вторник министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.
"Уже подписано постановление, и в течение 15 дней будет создана комиссия из профильных министерств и ведомств, и у нас начнется сбор документов по утрате жилья в период специальной военной операции", - сообщила она, добавив, что "это будут очень хорошие суммы". По ее словам, выплаты будут распространяться на всю территорию региона.
Вооруженные силы Украины ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.