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17 минут назад

Умер советский журналист Олег Попцов

Lenta.ruиещё 3

Ушел из жизни советский и российский журналист, писатель и политический деятель Олег Попцов. Об этом сообщил телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.

Умер советский журналист Олег Попцов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заслуженный деятель искусств России Попцов скончался в возрасте 88 лет. Подробности его смерти не приводятся.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — было сказано в посте Попова.

Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию и Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. Более 20 лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь», превратив его в одно из самых популярных изданий в СССР. В 1990 году был назначен председателем ВГТРК. Позднее стал членом Академии Российского телевидения. Несколько лет Попцов проработал колумнистом газеты «Московский комсомолец».

Общество,Евгений Попов,КПСС,
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