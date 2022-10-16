Умер советский журналист Олег Попцов

Ушел из жизни советский и российский журналист, писатель и политический деятель Олег Попцов. Об этом сообщил телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — было сказано в посте Попова .

Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию и Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. Более 20 лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь», превратив его в одно из самых популярных изданий в СССР. В 1990 году был назначен председателем ВГТРК. Позднее стал членом Академии Российского телевидения. Несколько лет Попцов проработал колумнистом газеты «Московский комсомолец».