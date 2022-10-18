В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
9 минут назад

В России выявили 9 474 случая коронавируса

Lenta.ruиещё 3

В России за сутки выявили 9 474 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 324 431, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 18 октября.

В России выявили 9 474 случая коронавируса
Фото: Kirill Braga / ReutersKirill Braga / Reuters

Днем ранее число заболевших составило 10 403.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Свердловской области (804), Санкт-Петербурге (647) и Москве (606). Меньше всего — в Чечне, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области (2 случая), на Чукотке и в Республике Алтай (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1937. За этот же период 20 252 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 638 610.

За сутки в России зарегистрировали 91 летальный исход. За все время пандемии в стране скончались 389 084 человека.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители