В России выявили 9 474 случая коронавируса

В России за сутки выявили 9 474 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 324 431, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 18 октября.

Фото: Kirill Braga / Reuters Kirill Braga / Reuters

Днем ранее число заболевших составило 10 403.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1937. За этот же период 20 252 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 638 610.