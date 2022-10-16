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17 минут назад

В России вдвое вырос спрос на чемоданы и рюкзаки

Lenta.ru

В конце сентября — начале октября россияне стали гораздо чаще покупать чемоданы и рюкзаки. Спрос на данные товары за это время вырос в два раза. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

В России вдвое вырос спрос на чемоданы и рюкзаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спрос на рюкзаки, сумки и чемоданы в категории онлайн-продаж в исследуемый период увеличился на 102%. Средняя сумма онлайн-покупки выросла на 34%, до 14 252 рублей. Аналитики отмечают, что в это время популярны были вместительные чемоданы и дорожные сумки, тактические и туристические рюкзаки.

По мнению экспертов, рост среднего чека можно объясняется тем, что в рамках одной транзакции люди стали покупать больше единиц товара. Еще одна причина — ростом цен, обусловленным резким повышением спроса и возможным дефицитом товара.

Отмечается, что исследование проводилось компанией CloudPayments на основании данных об онлайн-покупках в период с 21 сентября по 11 октября 2022 года по сравнению с 31 августа — 20 сентября 2022 года.

В сентябре 2022 года в России также резко выросли продажи кухонных гарнитуров. О том, что россияне фактически бросились скупать этот вид товаров, говорится в исследовании сети Hoff.

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