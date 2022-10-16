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1 час назад

Кинолог рассказал, бывает ли у собак депрессия

ТК «Звезда»иещё 1

Хозяева и просто любители собак уже долгое время не сходятся во взгляде на эмоциональный мир пушистых друзей. Кто-то видит в этих животных воплощение радости и позитива, а кто-то полагает, что пес может тосковать и даже впадать в уныние и депрессию. Сомнения собачников развеял президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог рассказал, бывает ли у собак депрессия
Фото:  Przemyslaw Iciak http imagebroker.com # search Globallookpress Przemyslaw Iciak http imagebroker.com # search Globallookpress

Как заметил эксперт, псам не следует приписывать человеческие проблемы с психикой. Так как собаки не занимаются рефлексией и прогнозированием, страдать от депрессии они не могут. Тем временем поведение, похожее на грусть, за питомцами заметить можно - но интерпретировать его нужно другим образом.

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«Если собака, как вам кажется, грустит, не проявляет инициативу, отказывается от еды, не просит ласк и не зовет играть... лучше всего обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем», - указал кинолог.

По словам специалиста, делать выводы о чувствах животного, сопоставляя со своими собственными, не нужно. Такой подход часто ведет к неправильным выводам и может стать причиной позднего диагностирования болезней. Списывать вялость и апатию собаки на осеннюю хандру и пытаться решить проблему покупкой новой игрушки - плохая идея. Хороший выбор - обратиться к врачу и проверить здоровье любимца.

При этом, некоторые сложности, затрагивающие ментальное состояние, у псов тоже бывают. Так, у животного может наблюдаться выученная беспомощность, при которой не ощущается связь между действиями и результатом. Подобное происходит, к примеру, если хозяин ругает и хвалит питомца по настроению и игнорирует его просьбы. Из-за этого собака может стать безинициативной и перестать попытки просить что-то, включая внимание человека.

«Чаще всего выученной беспомощностью страдают приютские псы или собаки из неблагополучных семей», - уточнил Голубев в беседе с РИА Новости.

Подобное отклонение также может возникнуть у животного, проходящего долгое лечение, то есть длительное время переносящего неприятные ощущения, которым не способно противостоять. Узнать состояние выученной беспомощности можно по таким признакам как вялость, нежелание играть, равнодушие к ласке, отсутствие аппетита. Помочь разобраться с такой проблемой может специалист.

Общество,Владимир Голубев,
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