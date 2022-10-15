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23 минуты назад

"Фонтанка": в Петербурге мужчине вручили повестку при выдаче загранпаспорта

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге гражданам начали выдавать повестки в военкомат при получении загранпаспорта. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на сообщения читателей.

"Фонтанка": в Петербурге мужчине вручили повестку при выдаче загранпаспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал порталу 25-летний петербуржец Александр, повестку ему вручили в отделении Федеральной миграционной службы (ФМС) Фрунзенского района. По его словам, некий мужчина без подтверждающих полномочия документов вписал данные Александра в повестку и бланк извещения о ее выдаче. В них от имени районного военкома требовалось прийти в комиссариат "для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации".

"Я пришел в кабинет номер 2 в отделе миграции на Белы Куна. Женщина-паспортистка приняла все документы, сняла отпечатки пальцев. А там в кабинете, где фотокамеры стоят, есть проход во внутренний коридор. И буквально за поворотом сидит человек в гражданской одежде", - рассказал Александр.

По словам молодого человека, в армии он не служил, на военной кафедре не учился, а в военном билете у него стоит категория "В" - второй разряд годности.

Как рассказали "Фонтанке" в администрации Фрунзенского района, в отделении ФМС сотрудник военного комиссариата находится на законных основаниях и "имеет право собственноручно заполнять и вручать повестку".

Ранее жители Санкт-Петербурга начали делиться в соцсетях информацией о том, что в некоторых районах города проходят "облавы" на мужчин призывного возраста.

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