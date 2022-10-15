В Москве таксист принял роды у пассажирки в автомобиле

Водитель такси Сунатулло Мирзоев в 4 утра получил заявку и отправился в Фили. Как выяснилось, машину заказала беременная пассажирка, пишет «КП».

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Неожиданно женщина «закричала на всю улицу и упала на сиденье сзади». Она начала рожать, а Сунатулло пришлось выступить в роли акушерки.

«Придерживал ребенка, говорил ей дышать, тужиться, дышал с ней. Не знаю откуда это взялось, может из фильмов? Уже через несколько минут я держал ребенка в руках», — рассказал 23-летний парень.

Родилась девочка. Ее и роженицу водитель отвез в роддом. При этом ему пришлось лезть через забор, чтобы охрана открыла ворота.

Позже выяснилось, что супруг женщины в эту ночь был на работе. Он встретился с Сунатулло, пожал руку, поблагодарил и оплатил химчистку салона авто.