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39 минут назад

"Тяжелая инфекция": вирусолог о новом «египетском гриппе»

Майк Габриелян

Вирус гриппа A (H3N2) завезенный в Россию из Египта вызывает тяжелые осложнения у пациентов из группы риска. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, пишет «Газета.Ru».

"Тяжелая инфекция": вирусолог о новом «египетском гриппе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для групп риска это достаточно тяжелая инфекция», - сказал вирусолог.

По его словам, опасность грозит маленьким детям, роженицам, пожилым, диабетикам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и различными иммунодефицитами.

Ситуация осложняется, тем что люди могут болеть одновременно гриппом и ковидом.

Викулов добавил, что грипп A - серьезная инфекция, вызывающая летальную пневмонию. В южном полушарии Земли уже наблюдается высокая заболеваемость, поэтому к данному типу гриппа сейчас приковано внимание специалистов.

В России выявили завезенный из Египта вирус H3N2

Вирусолог призвал носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и меры предосторожности при общении с больными.

Кроме того, он порекомендовал иммунопрофилактику - четырехвалентные вакцины, которые включают два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Россию из Египта привезли первый вирус гриппа H3N2.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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