"Тяжелая инфекция": вирусолог о новом «египетском гриппе»

Вирус гриппа A (H3N2) завезенный в Россию из Египта вызывает тяжелые осложнения у пациентов из группы риска. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, пишет «Газета.Ru».

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«Для групп риска это достаточно тяжелая инфекция», - сказал вирусолог.

По его словам, опасность грозит маленьким детям, роженицам, пожилым, диабетикам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и различными иммунодефицитами.

Ситуация осложняется, тем что люди могут болеть одновременно гриппом и ковидом.

Викулов добавил, что грипп A - серьезная инфекция, вызывающая летальную пневмонию. В южном полушарии Земли уже наблюдается высокая заболеваемость, поэтому к данному типу гриппа сейчас приковано внимание специалистов.

Вирусолог призвал носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и меры предосторожности при общении с больными.

Кроме того, он порекомендовал иммунопрофилактику - четырехвалентные вакцины, которые включают два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В.