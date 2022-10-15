"Тяжелая инфекция": вирусолог о новом «египетском гриппе»

Вирус гриппа A (H3N2) завезенный в Россию из Египта вызывает тяжелые осложнения у пациентов из группы риска. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, пишет «Газета.Ru».
«Для групп риска это достаточно тяжелая инфекция», - сказал вирусолог.
По его словам, опасность грозит маленьким детям, роженицам, пожилым, диабетикам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и различными иммунодефицитами.
Ситуация осложняется, тем что люди могут болеть одновременно гриппом и ковидом.
Викулов добавил, что грипп A - серьезная инфекция, вызывающая летальную пневмонию. В южном полушарии Земли уже наблюдается высокая заболеваемость, поэтому к данному типу гриппа сейчас приковано внимание специалистов.
Вирусолог призвал носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и меры предосторожности при общении с больными.
Кроме того, он порекомендовал иммунопрофилактику - четырехвалентные вакцины, которые включают два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Россию из Египта привезли первый вирус гриппа H3N2.