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19 минут назад

Керченская паромная переправа возобновила работу

Вечерняя Москваиещё 3

Керченская паромная переправа возобновила свою работу утром в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.

Паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— По нашим данным, переправа работает, — говорится в сообщении службы.

По данным РИА Новости, 15 октября работа паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра в районе Керченского пролива.

11 октября все четыре парома, которые расположены в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно. 9 октября ресурс PlanetScope опубликовал снимки со спутника, на которых показан мост через Керченский пролив до и после ЧП. «Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

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