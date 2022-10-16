Паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила свою работу утром в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.

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— По нашим данным, переправа работает, — говорится в сообщении службы.

По данным РИА Новости, 15 октября работа паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра в районе Керченского пролива.

11 октября все четыре парома, которые расположены в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.