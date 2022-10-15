В университете Москвы нашли 800 уклонистов от мобилизации

В московском университете «Синергия» сотрудники полиции и прокуратуры выявили свыше 800 фактов фиктивного приема уклоняющихся от мобилизации. Об этом «Коммерсанту» сообщили в надзорном ведомстве столицы.

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На основании прокурорской проверки следователи МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования правоохранители провели 14 октября обыски в университете и по месту жительства сотрудников вуза.

По данным следствия, работники университета за 180 тысяч рублей выдавали желающим справки об обучении в вузе и вносили соответствующие данные в базы. Фиктивный прием помогал молодым людям уклоняться от мобилизации. Сведения о них переданы военкоматам. По делу пока фигурируют неустановленные сотрудники вуза.

Университет оказывает активное содействие правоохранительным органам, отметили в вузе.