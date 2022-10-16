«Надежда мира придет из России»: какое будущее пророчили оракулы XX века нашей стране

В предсказаниях многих магов и мистиков Россия выступает своего рода островом спасения для человечества. О том, что у этой страны особая миссия, не раз говорила всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга. Нострадамус писал, что вследствие геополитических изменений на планете Россия станет для многих народов вторым домом и «землей обетованной». А какую судьбу пророчили России самые сильные провидцы начала прошлого столетия, выясняла «Вечерняя Москва».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Видео дня

Знаменитый американский медиум и предсказатель Эдгар Кейси еще в далеком 1932 году предупреждал, что именно Россия поможет миру избавиться от чувства эгоизма и других негативных качеств, а также материальных страстей и грубых желаний.

В сказаниях Кейси подчеркивает, что на русский народ возложена большая ответственность. Он поможет другим нациям очистить свои души, а планете — построить новый мир, не разрушая старых укладов.

Предсказатель предупреждал, что благодаря России и ее духовно-просветительской миссии человечество вспомнит о добре и отношения между людьми будут основываться на милосердии, честности, доверии и любви.

Наша страна, писал Кейси, станет источником надежды для всего мира, а мудрость славян покорит жителей остальных стран. Провидец связывал такие изменения не с политическими процессами, а с жителями свободной России. Он был уверен, что не власти спасут мир, а именно жители России.

Говорил Кейси и о важности религиозного развития России. Он указывал, что без силы веры славяне не смогут обрести мудрость, которая им понадобится для спасительной миссии человечества.

Предвидел маг даже климатические перемены, которые произойдут в России к концу XXI века. Он писал, что климат в стране кардинально изменится. Например, Сибирь и Дальний Восток превратятся в территории, где будут разводить экзотические фрукты. В северных регионах начнут расти пальмы, а вот африканские республики, напротив, ожидают холода и вечная мерзлота.

В предсказаниях Кейси сделан акцент также на глобальную мировую катастрофу, которая ожидается на планете в конце текущего века. По его словам, многие цивилизованные страны (Япония, США, Северная Европа и Великобритания) могут превратиться в руины. А Россия во время этих катаклизмов останется единственным государством, которое никак не заденет катастрофа.

Джин Диксон

Своим даром видеть будущее отличалась еще одна американская предсказательница XX века — Джин Диксон. Она предвидела многие политические перемены в мире и даже отгадывала, кто станет следующим президентом той или иной страны.

Она с точностью предвидела все, что происходило на полях войны во время Второй мировой.

За советом к ней часто обращались многие высокопоставленные лица. Среди них был даже президент Рузвельт.

По поводу России Диксон тоже высказывалась и делала это неоднократно. Она утверждала, что Россия станет местом новой силы и свободы. Именно эта страна, по ее словам, принесет абсолютно иную систему мироустройства на планете.

«Надежда мира, его возрождение придут из России. Именно в России возникнет самый подлинный и великий источник свободы. Тогда каждый человек станет жить ради своих идей… и эти идеи спасут человечество», — говорится в посланиях предсказательницы о будущем России.

Макс Гендель

Новую эру и рассвет человечества связывал с нашей страной и американский оккультист, мистик, ясновидящий, эзотерик и писатель Макс Гендель.

Маг уверял, что русский мир, который ожидают страшные испытания и страдания, в будущем превратится в центр миропорядка.

Он утверждал, что русскому народу за все беды, которые ему пришлось пережить, будет воздаяние в виде радости и величия.