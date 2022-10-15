В Пензе на 78-м году жизни умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Пензенской области.
«13 октября 2022 года ушел из жизни ветеран концертной организации Пензенской области заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Николаевич Хрусталев», — говорится в сообщении.
Анатолий Хрусталев был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы. Он проработал в Пензенской областной филармонии более сорока лет, а далее в концертном зале «Пензаконцерт».
В Минкульте региона называют Хрусталева талантливым певцом, также добрым и чутким человеком, который всегда умел ладить с людьми, успешно работал и вел активную гастрольную деятельность не только по России, но и за рубежом.
«Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения», — отметили в министерстве.
Там также добавили, что прощание с артистом состоится днем 15 октября в церкви Петра и Павла.