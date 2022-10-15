В Пензе на 78-м году жизни умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Пензенской области.

Фото: minkult.pnzreg.ru minkult.pnzreg.ru

«13 октября 2022 года ушел из жизни ветеран концертной организации Пензенской области заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Николаевич Хрусталев», — говорится в сообщении.

Анатолий Хрусталев был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы. Он проработал в Пензенской областной филармонии более сорока лет, а далее в концертном зале «Пензаконцерт».

В Минкульте региона называют Хрусталева талантливым певцом, также добрым и чутким человеком, который всегда умел ладить с людьми, успешно работал и вел активную гастрольную деятельность не только по России, но и за рубежом.

«Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения», — отметили в министерстве.