Росморречфлот оценил влияние теракта на Крымском мосту на судоходство

Порядок проводки судов по Керченскому проливу не изменился после инцидента на Крымском мосту. Работа паромной переправы не мешает судоходству, сообщил ТАСС замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

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"С точки зрения судоходства ничего не изменилось, все работает в том же объеме", - сказал Анисимов.

Он подтвердил, что работа паромов, число которых до конца недели планируется увеличить до семи, не мешает судоходству в проливе.

Ранее в Минтрансе Крыма сообщили ТАСС, что седьмой паром прибудет в Керченский пролив в течение двух дней. Однако министерство рекомендует водителям грузовиков использовать альтернативный сухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область через новые регионы, время в пути по этому маршруту занимает около семи часов.