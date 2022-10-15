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38 минут назад

Росморречфлот: теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство по Керченскому проливу

ТАССиещё 1

Порядок проводки судов по Керченскому проливу не изменился после инцидента на Крымском мосту. Работа паромной переправы не мешает судоходству, сообщил ТАСС замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

Росморречфлот оценил влияние теракта на Крымском мосту на судоходство
Фото: ТАССТАСС

"С точки зрения судоходства ничего не изменилось, все работает в том же объеме", - сказал Анисимов.

Он подтвердил, что работа паромов, число которых до конца недели планируется увеличить до семи, не мешает судоходству в проливе.

Ранее в Минтрансе Крыма сообщили ТАСС, что седьмой паром прибудет в Керченский пролив в течение двух дней. Однако министерство рекомендует водителям грузовиков использовать альтернативный сухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область через новые регионы, время в пути по этому маршруту занимает около семи часов.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей.

Общество,Крымский мост ЧП,Константин Анисимов,Росморречфлот,Минтранс РФ,
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