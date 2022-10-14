В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
38 минут назад

Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Забайкальском крае и Амурской области в ближайшие несколько дней ожидаются неблагоприятные погодные условия. Кроме того, 15 и 16 октября в столичном регионе ожидается ухудшение качества воздуха, а в регионах Центрального Черноземья могут начаться заморозки в ночь на 15 октября. Об этом пишет ТАСС.

Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика 15 октября, а 16 октября в районе Новороссийска прогнозируется сильный ветер до 25 м/с. В ночь на субботу температура будет понижаться до минус 3 градусов в регионах Центрального Черноземья», – рассказал Вильфанд.

Он также добавил, что по данным Гидрометцентра, 15 и 16 октября в Москве и Московской области метеорологические условия могут способствовать накоплению вредных примесей в нижних слоях атмосферы.

Также в Забайкальском крае ожидается ветер с порывами до 20-24 м/с, а на севере региона 15 октября выпадет сильный снег. Обильные осадки в виде мокрого снега и сильный ветер ожидаются и на севере Амурской области. Непогода нагрянет и в Дагестан – в ближайшие два дня там пройдёт сильный дождь, в высокогорье переходящий в снег.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве выпадет первый снег.

Общество,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители