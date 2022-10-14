Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Забайкальском крае и Амурской области в ближайшие несколько дней ожидаются неблагоприятные погодные условия. Кроме того, 15 и 16 октября в столичном регионе ожидается ухудшение качества воздуха, а в регионах Центрального Черноземья могут начаться заморозки в ночь на 15 октября. Об этом пишет ТАСС.

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«На Черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика 15 октября, а 16 октября в районе Новороссийска прогнозируется сильный ветер до 25 м/с. В ночь на субботу температура будет понижаться до минус 3 градусов в регионах Центрального Черноземья», – рассказал Вильфанд.

Он также добавил, что по данным Гидрометцентра, 15 и 16 октября в Москве и Московской области метеорологические условия могут способствовать накоплению вредных примесей в нижних слоях атмосферы.

Также в Забайкальском крае ожидается ветер с порывами до 20-24 м/с, а на севере региона 15 октября выпадет сильный снег. Обильные осадки в виде мокрого снега и сильный ветер ожидаются и на севере Амурской области. Непогода нагрянет и в Дагестан – в ближайшие два дня там пройдёт сильный дождь, в высокогорье переходящий в снег.