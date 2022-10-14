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20 минут назад

Хуснуллин сообщил, что основные работы по Крымскому мосту закончат до конца года

ТАССиещё 1

Основные работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены до конца года. Об этом журналистам в пятницу в рамках выставки "Дорога 2022" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: основные работы по Крымскому мосту закончат до конца года
Фото: ТАССТАСС

"Найдены технологии как существующие разрушенные опоры моста сейчас снять, асфальт разрезать, демонтировать. <...> Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в работах на мосту "мобилизовано" 250 человек, 20 единиц техники. "В течение двух недель количество людей по мере появления работ будет доведено до 500 человек", - сказал он.

Пропуск грузовиков через Крымский мост может начаться после усиления опор моста, работы по которому начнутся в субботу, сообщил Хуснуллин.

Общество,Крымский мост ЧП,Марат Хуснуллин,
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