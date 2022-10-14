Минюст пополнил реестр иноагентов

«В соответствии с распоряжением МинюМинюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди". Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр, — Константиновым Д.В., Афанасьевым А.А.», — говорится в сообщении.