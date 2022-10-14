Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В соответствии с распоряжением МинюМинюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди". Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр, — Константиновым Д.В., Афанасьевым А.А.», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что речь идет о добросовестном выполнении указанными физлицами требований закона об иноагентах, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.