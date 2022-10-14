Гагарина, Лазарев и Билан озвучили аудиосборник сказок

Популярные российские исполнители озвучили детские произведения Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Эдуарда Успенского и других авторов, а также русские народные сказки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «ЛитРес».
Стихотворения Чуковского «Тараканище», «Айболит», «Муха-Цокотуха» и «Мойдодыр» записали рэпер ST, Дима Билан, Полина Гагарина и Владимир Маркони. Сказки «О Золотом Петушке» и «Рыбаке и рыбке» Пушкина озвучили Карина Кросс и экс-участник группы «Банд'Эрос» Гарик Burito. Русскую народную сказку «Маша и медведь» для проекта прочитал Сергей Лазарев, а «Пластилиновую ворону» Успенского — Ваня Дмитриенко.
«Для меня сказка — это не просто волшебная история или сюжет, — сказала Гагарина. — Это мудрость, в которой можно найти ответы на все случаи жизни. В сказках всегда есть несколько смыслов, и все они поучительны».
Послушать аудиосборник можно по «ЛитРес: Абонементу», начиная с 14 октября. В организации проекта принимало участие «Новое радио».