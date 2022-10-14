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50 минут назад

Гагарина, Лазарев и Билан озвучили аудиосборник сказок

Газета.Ru

Популярные российские исполнители озвучили детские произведения Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Эдуарда Успенского и других авторов, а также русские народные сказки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «ЛитРес».

Гагарина, Лазарев и Билан озвучили аудиосборник сказок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стихотворения Чуковского «Тараканище», «Айболит», «Муха-Цокотуха» и «Мойдодыр» записали рэпер ST, Дима Билан, Полина Гагарина и Владимир Маркони. Сказки «О Золотом Петушке» и «Рыбаке и рыбке» Пушкина озвучили Карина Кросс и экс-участник группы «Банд'Эрос» Гарик Burito. Русскую народную сказку «Маша и медведь» для проекта прочитал Сергей Лазарев, а «Пластилиновую ворону» Успенского — Ваня Дмитриенко.

«Для меня сказка — это не просто волшебная история или сюжет, — сказала Гагарина. — Это мудрость, в которой можно найти ответы на все случаи жизни. В сказках всегда есть несколько смыслов, и все они поучительны».

Послушать аудиосборник можно по «ЛитРес: Абонементу», начиная с 14 октября. В организации проекта принимало участие «Новое радио».

Общество,Владимир Маркони,Сергей Лазарев,Дима Билан,Полина Гагарина,Корней Чуковский,
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