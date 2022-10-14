Губернатор Белгородской области поручил проверить подвалы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить готовность подвальных помещений в регионе для размещения в них жителей в случае обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Фото: Телеграм-канал «Настоящий Гладков» Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Глава региона поручил организовать проверки готовности подвальных помещений к возможному временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины», — говорится в сообщении.

Там также заявили, что готовность подвальных помещений Гладков проверит лично.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Белгородский район.

Согласно сообщению Гладкова, украинские снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия.