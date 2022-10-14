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46 минут назад

Песков призвал "не бояться" ходить по Москве на фоне мобилизации

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал жалобы жителей Москвы и Санкт-Петербурга на «облавы» на резервистов, призывая «не бояться» ходить по столице и обращаться в Генпрокуратуру при необходимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков призвал "не бояться" ходить по Москве на фоне мобилизации
Фото: ТАССТАСС

«Здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — сказал Песков.

По его словам, необходимо уточнить информацию у военкомов, потому что подобные мероприятия могут касаться, с одной стороны, уклонистов, которые «совершают преступление».

«Если речь идет о чем-то другом, то это другое», — добавил он.

Ранее жители Санкт-Петербурга начали делиться в социальных сетях информацией о том, что в некоторых районах города проходят «облавы» на мужчин призывного возраста. По словам петербуржцев, полицейские вместе с неизвестными в гражданской одежде с раннего утра блокируют выходы из подъездов, подстерегая резервистов и вручая им повестки в военкомат. В военном комиссариате Санкт-Петербурга при этом заявили, что «первый раз об этом слышат, и такой информацией не располагают».

До этого член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал о случаях «облав» с повестками на москвичей, подлежащих мобилизации. По его словам, один из таких инцидентов произошел у метро «Щелковская», полицейские «хватали всех без разбора».

Общество,Политика,Армия,Украина,Кирилл Кабанов,Дмитрий Песков,Совет по правам человека,
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