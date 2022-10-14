Эдгард Запашный сообщил о смерти известной дрессировщицы

«Сегодня ночью в реанимации одной из ведущих московских клиник умерла артистка цирка Никулина Анастасия Стыкан-Федотова. Потомственная артистка, дрессировщица лошадей, лауреат многих цирковых фестивалей, обладательница „Золотого клоуна“ в Монте-Карло. Настя не смогла победить рак, который был обнаружен уже в тяжелой стадии. Выражаю искренние соболезнования родителям Насти и всей цирковой семье. Покойся с миром» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал Запашный.