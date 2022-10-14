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1 час назад

Эдгард Запашный сообщил о смерти известной дрессировщицы

WomanHit.ru

Дрессировщик Эдгард Запашный сообщил о смерти известной дрессировщицы Анастасии Стыкан-Федотовой. Подробностями мужчина поделился в своих соцсетях.

Эдгард Запашный сообщил о смерти известной дрессировщицы
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Причиной смерти Анастасии стало онкологическое заболевание, которое обнаружили слишком поздно. Дрессировщице было 35 лет.

«Сегодня ночью в реанимации одной из ведущих московских клиник умерла артистка цирка Никулина Анастасия Стыкан-Федотова. Потомственная артистка, дрессировщица лошадей, лауреат многих цирковых фестивалей, обладательница „Золотого клоуна“ в Монте-Карло. Настя не смогла победить рак, который был обнаружен уже в тяжелой стадии. Выражаю искренние соболезнования родителям Насти и всей цирковой семье. Покойся с миром» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал Запашный.

Общество,Эдгард Запашный,
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