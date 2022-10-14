Полотно облитой супом картины Ван Гога не пострадало

Полотно картины голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона не пострадало после того, как вандалы облили ее томатным супом. Об этом говорится в заявлении галереи, опубликованном в пятницу в ее Twitter.

Фото: JustStop_Oil / Twitter JustStop_Oil / Twitter

"На раме есть небольшие повреждения, но [полотно] картины не пострадало", - отмечается в сообщении.

Активистки природоохранного движения Just stop oil облили картину супом днем в пятницу. После этого девушки нанесли на ладони суперклей и прижали их к стене рядом с картиной, чтобы помешать охране вывести их из помещения.