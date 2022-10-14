В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
16 минут назад

Полотно облитой супом картины Ван Гога не пострадало

ТАССиещё 1

Полотно картины голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона не пострадало после того, как вандалы облили ее томатным супом. Об этом говорится в заявлении галереи, опубликованном в пятницу в ее Twitter.

Полотно облитой супом картины Ван Гога не пострадало
Фото: JustStop_Oil / TwitterJustStop_Oil / Twitter

"На раме есть небольшие повреждения, но [полотно] картины не пострадало", - отмечается в сообщении.

Активистки природоохранного движения Just stop oil облили картину супом днем в пятницу. После этого девушки нанесли на ладони суперклей и прижали их к стене рядом с картиной, чтобы помешать охране вывести их из помещения.

Как пояснили в галерее, полиция прибыла на место инцидента и задержала двух человек.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители