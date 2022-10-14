Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире

Ведущему телеканала «Белгород 24» в ходе эфира передачи про первую помощь стало плохо, из-за чего первую помощь пришлось оказать ему самому. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главного редактора канала Илью Пашнева.

Фото: Телеканал «Белгород 24» Телеканал «Белгород 24»

Как рассказал Пашнев, на почти 50-й минуте эфира ведущий не справился с нагрузкой в связи с усталостью и индивидуальными особенностями. В результате гости-эксперты передачи привели его в сознание и отправили домой.

«Сейчас с Сергеем все хорошо, он уже на работе, готовится к следующему эфиру», — сказал он.