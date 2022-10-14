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21 минуту назад

Ведущему "Белгород 24" оказали первую помощь на передаче про первую помощь

Газета.Ruиещё 2

Ведущему телеканала «Белгород 24» в ходе эфира передачи про первую помощь стало плохо, из-за чего первую помощь пришлось оказать ему самому. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главного редактора канала Илью Пашнева.

Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире
Фото: Телеканал «Белгород 24»Телеканал «Белгород 24»

Как рассказал Пашнев, на почти 50-й минуте эфира ведущий не справился с нагрузкой в связи с усталостью и индивидуальными особенностями. В результате гости-эксперты передачи привели его в сознание и отправили домой.

«Сейчас с Сергеем все хорошо, он уже на работе, готовится к следующему эфиру», — сказал он.

Главный редактор также добавил, что канал обвиняют в постановке, но, по его словам, человеку было «нехорошо» на самом деле.

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