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43 минуты назад

Названы подешевевшие направления перелетов по России

Мария Иванова

Сервис по поиску билетов Aviasales выяснил, что за последние полтора года перелет Санкт-Петербурга - Омск подешевел на 48 процентов, а рейсы Москва - Якутск и Иркутск - Петербург - в среднем на 39 процентов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом.

Названы подешевевшие направления перелетов по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в Aviasales подсчитали, что перелет Москва - Петропавловск-Камчатский стал на 22 процента дешевле.

Туры в Египет подешевели в два раза

Перелеты из Петербурга в Махачкалу и Новосибирск упали в цене на 17 процентов, из Калининград в Петербург и из Москвы в Самару - на 20 процентов, а добираться из Петербурга в Уфу стало на десять процентов дешевле.

Другой сервиса путешествий - «Туту.ру - ранее подсчитал, что за год осенние авиабилеты по России подешевели в пределах 41 процента, заметнее всего упали цены на перелеты из Читы в Хабаровск - с 8,8 тысячи до 5,2 тысячи рублей (в одну сторону).

Из Самары в Минеральные Воды теперь можно добраться за 5,9 тысячи вместо 9,2 тысячи рублей, а из Хабаровска в Улан-Удэ - за 6,6 тысячи вместо 10,1 тысячи.

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