Граждан Херсонской области призвали выехать в другие регионы России

Власти Херсонской области призвали граждан перебраться в другие российские регионы во избежание жертв среди мирного населения во время «зачистки» территории от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.