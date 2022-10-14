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49 минут назад

Замглавы Херсонской области Стремоусов призвал граждан выехать в другие регионы РФ

Газета.Ruиещё 3

Власти Херсонской области призвали граждан перебраться в другие российские регионы во избежание жертв среди мирного населения во время «зачистки» территории от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.

Граждан Херсонской области призвали выехать в другие регионы России
Фото: 

«Администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию», — написал чиновник.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей области в другие регионы из-за ракетных ударов.

Общество,Армия,Кирилл Стремоусов,
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