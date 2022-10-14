Граждан Херсонской области призвали выехать в другие регионы России

Власти Херсонской области призвали граждан перебраться в другие российские регионы во избежание жертв среди мирного населения во время «зачистки» территории от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.
«Администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию», — написал чиновник.
Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей области в другие регионы из-за ракетных ударов.