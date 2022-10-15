В России выявили 13 384 новых заболевших COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 384, летальных исходов из-за ковида - на 98. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 14 736 случаев заражения и 99 смертей, всего с начала пандемии - 21 292 200 и 388 807 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 26 130 против 27 520 днем ранее, до 20 585 404.

За сутки в России госпитализировали 1 657 заболевших против 1 750 днем ранее (снижение на 5,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 46 регионах и увеличилось в 31, в восьми ситуация осталась без изменений.

Ситуация в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 911 против 1 167 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 218 535 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 21 против 19 днем ранее, до 46 378. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 239, до 3 025 220.

В Подмосковье выявили 412 случаев заражения коронавирусом за сутки против 414 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 1 114 449 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 612, до 1 093 402. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

В Санкт-Петербурге выявили 911 случаев заражения коронавирусом за сутки против 963 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 777 128 случаев заражения.