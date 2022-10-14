Росавиация вновь продлила ограничения полетов в 11 аэропортов РФ

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации на официальном сайте агентства.
Ограничения на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту будут действовать до 03:45 мск 22 октября. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам.
В Росавицации также отметили, что остальные аэропорты страны работают штатно. В агентстве призывают уточнять обо всех изменениях на официальных сайтах авиакомпаний и воздушных гаваней.
Напомним, что режим впервые ввели 24 февраля после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Как объяснял спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, ограничения на полеты будут продлеваться, пока не завершатся боевые действия — это необходимо для безопасности пассажиров.