Росавиация вновь продлила ограничения полетов в 11 аэропортов РФ

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации на официальном сайте агентства.

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Ограничения на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту будут действовать до 03:45 мск 22 октября. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам.

В Росавицации также отметили, что остальные аэропорты страны работают штатно. В агентстве призывают уточнять обо всех изменениях на официальных сайтах авиакомпаний и воздушных гаваней.