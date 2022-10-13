В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
19 минут назад

Численность диких животных рекордно сократилась за полвека

Илья Родин

Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов и загрязнение океанов привели к катастрофическому сокращению популяции диких животных. Об этом пишет Euronews со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Война определенно проиграна»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ученых, в мире насчитывается порядка 32 тысяч популяций разнообразных диких животных. В них представлены свыше пяти тысяч видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб.

С 1970 года популяции сократились более чем на две трети, в среднем на 69%, отмечается в докладе. Основными причинами являются вырубка лесов, загрязнения, климатические изменения.

На первом месте в антирейтинге макрорегионов, в которых наблюдается резкое уменьшение популяций диких животных, оказалась Латинская Америка. За пять десятилетий показатель потерь достиг 94%.

На втором месте - Африка (66%), далее - Азия и Тихоокеанский регион (55%). В Северной Америке популяции сократились на 20%, в Европе и Центральной Азии - на 18%.

В WWF подчеркнули, что ситуация очень тяжелая, популяции находятся в отчаянном положении. Борьба за сохранение дикой природы фактически проиграна.

«Война определенно проиграна», - констатировал директор по науке подразделения WWF-Великобритания Марк Райт.

Исследователи уточнили, что ситуация на планете не изменилась с момента публикации предшествующего доклада организации в 2020 году. Численность популяции сокращается в среднем на 2,5% ежегодно.

Общество,Марк Райт,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители