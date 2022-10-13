Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов и загрязнение океанов привели к катастрофическому сокращению популяции диких животных. Об этом пишет Euronews со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По данным ученых, в мире насчитывается порядка 32 тысяч популяций разнообразных диких животных. В них представлены свыше пяти тысяч видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб.

С 1970 года популяции сократились более чем на две трети, в среднем на 69%, отмечается в докладе. Основными причинами являются вырубка лесов, загрязнения, климатические изменения.

На первом месте в антирейтинге макрорегионов, в которых наблюдается резкое уменьшение популяций диких животных, оказалась Латинская Америка. За пять десятилетий показатель потерь достиг 94%.

На втором месте - Африка (66%), далее - Азия и Тихоокеанский регион (55%). В Северной Америке популяции сократились на 20%, в Европе и Центральной Азии - на 18%.

В WWF подчеркнули, что ситуация очень тяжелая, популяции находятся в отчаянном положении. Борьба за сохранение дикой природы фактически проиграна.

«Война определенно проиграна», - констатировал директор по науке подразделения WWF-Великобритания Марк Райт.