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34 минуты назад

Кроссовки Зеленского с буквой Z вызвали бурную реакцию в Сети

Слово и Дело

Пользователи Сети рассмотрели на кроссовках президента Украины Владимира Зеленского букву Z во время его интервью немецкому изданию ZDF. Это вызвало бурную реакцию в интернете.

Кроссовки Зеленского с буквой Z вызвали бурную реакцию в Сети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоит отметить, что обувь главы государства была произведена известным брендом, который использует в качестве логотипа букву N. Однако при определенном ракурсе ее можно прочитать как Z, что и сделали многие россияне.

соцсети

Напомним, в интервью ZDF Зеленский сообщил, что РФ якобы сама совершила диверссии на газопроводе «Северный поток». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова украинского лидера заявил, что Москва не действует в ущерб себе.

Общество,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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