Кроссовки Зеленского с буквой Z вызвали бурную реакцию в Сети

Пользователи Сети рассмотрели на кроссовках президента Украины Владимира Зеленского букву Z во время его интервью немецкому изданию ZDF. Это вызвало бурную реакцию в интернете.
Стоит отметить, что обувь главы государства была произведена известным брендом, который использует в качестве логотипа букву N. Однако при определенном ракурсе ее можно прочитать как Z, что и сделали многие россияне.
Напомним, в интервью ZDF Зеленский сообщил, что РФ якобы сама совершила диверссии на газопроводе «Северный поток». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова украинского лидера заявил, что Москва не действует в ущерб себе.