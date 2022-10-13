Кроссовки Зеленского с буквой Z вызвали бурную реакцию в Сети

Пользователи Сети рассмотрели на кроссовках президента Украины Владимира Зеленского букву Z во время его интервью немецкому изданию ZDF. Это вызвало бурную реакцию в интернете.

Стоит отметить, что обувь главы государства была произведена известным брендом, который использует в качестве логотипа букву N. Однако при определенном ракурсе ее можно прочитать как Z, что и сделали многие россияне.

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