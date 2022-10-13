Балерины Большого театра остались без обуви из-за санкций

На расширенном совещании в Госдуме по вопросам импортозамещения в культуре Урин отметил, что Россия пока не может целиком отказаться от иностранных товаров. Он добавил, что раньше каждый декабрь театр подавал заявление в Минпромторг со списком всех необходимых вещей и вскоре получал их, но теперь процесс затянулся.