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26 минут назад

Балерины Большого театра остались без обуви из-за санкций

Lenta.ru

Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что из-за санкций балерины остались без качественной обуви. Об этом сообщает News.ru.

Балерины Большого театра остались без обуви из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На расширенном совещании в Госдуме по вопросам импортозамещения в культуре Урин отметил, что Россия пока не может целиком отказаться от иностранных товаров. Он добавил, что раньше каждый декабрь театр подавал заявление в Минпромторг со списком всех необходимых вещей и вскоре получал их, но теперь процесс затянулся.

«К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем. Через три месяца после направления запроса мы получили отказ. Мы не можем приобрести необходимую театру обувь, балерины остались без обуви», — сказал гендиректор Большого театра.

Он призвал создать в Госдуме рабочую комиссию для решения вопросов закупок и импортозамещения. Депутаты одобрили его инициативу.

Общество,Владимир Урин,Минпромторг,Госдума,
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