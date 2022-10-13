Медиа Rambler&Co начали рассказывать «истории»

В изданиях «Секрет фирмы», Ferra.ru и Motor.ru появился популярный формат медиапотребления – сториз

Фото: Рамблер Рамблер

Медиахолдинг Rambler&Co запустил новый формат контента на своих интернет-изданиях – истории (сториз). Пользователи могут не только смотреть, но и взаимодействовать с ними, благодаря интерактивным механикам. Историю можно оценить разными эмодзи-реакциями или перейти по активной ссылке на статьи, чем в первую неделю старта уже воспользовался каждый пятый читатель. Сториз доступны в веб- и мобильной версиях сайтов медиа. В планах холдинга – дополнить формат короткими видео, квизами и даже запустить мини-игры на медиаактивах.

Видео дня

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Сториз, появившиеся изначально в соцсетях, быстро стали привычным инструментом для трансляции и потребления различных типов контента, в том числе информационного и новостного. Сейчас это фактически неотъемлемая часть современного медиапотребления. Они используются в приложениях, маркетплейсах, а теперь – и в онлайн-СМИ. Истории позволяют увеличить качественные показатели аудитории и добавляют элемент интерактивности и геймификации».

Рамблер

Формат историй уже запущен на бизнес-лайфстайл-издании «Секрет фирмы», на сайте о гаджетах и девайсах Ferra.ru и на медиа об автомобильной индустрии Motor.ru. Блок из 8-9 сториз расположен вверху главной и на страницах рубрик как в мобильной, так и в десктопной версиях сайтов. Актуальный контент в новом формате доступен 24 часа с момента публикации.

Аудитория активнее взаимодействует с историями в привычном для них мобильным формате, в десктопной версии СМИ читатели больше переходят по ссылкам на статьи. С момента запуска медиа получили кратный рост взаимодействия пользователей с блоком историй, что позволило увеличить время, проведённое на сайтах изданий.