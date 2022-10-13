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31 минуту назад

Еще одна азиатская страна захотела возобновить авиасообщение с РФ

Лера Букина

Власти Мьянмы обсуждают с российской стороной установление прямого авиасообщения. Об этом заявил посол страны Лвин У, передает РИА Новости.

Еще одна азиатская страна захотела возобновить авиасообщение с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на планы страны запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск. При это реализовать инициативу стороны собираются до конца года, уточнил посол. Переговоры проводятся с Росавиацией.

Ранее министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также сообщал о намерении государства принимать карты «Мир». Он отмечал, что данный вопрос уже рассматривается властями РФ и Мьянмы.

Ранее «Известия», ссылаясь на высокопоставленные осведомленные источники, сообщили, что до конца года Россия, вероятно, запустит авиасообщение с Северным Кипром. Собеседники также указали на планы страны открыть за этот период консульский пункт в Северной Никосии.

Также стало известно, что в конце октября запустят полеты из Владивостока в столицу Лаоса город Вьентья. Он располагается на границе с Таиландом.

Общество,Росавиация,
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