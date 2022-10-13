На жену Карла III могут не надеть корону

Супругу нового короля Великобритании Карла III, королеву-консорта Камиллу, могут короновать без короны его бабушки с алмазом «Кохинур». Об этом сообщает The Telegraph.
По данным The Telegraph, в Букингемском дворце думают над тем, чтобы отказаться от использования короны королевы-матери во время коронации супруги Карла III Камиллы. Всему виной самый крупный бриллиант в короне — алмаз «Кохинур»: в 1953 году Индия заявила о своих правах собственности на драгоценный камень, обвинив британцев в том, что те якобы незаконным путем вывезли его за пределы их страны.
Корона королевы-матери была изготовлена в 1937 году по случаю коронации короля Великобритании Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон (родителей Елизаветы II — прим. «Газета.Ru»). Для ее изготовления использовались платина и около 2,5 тыс. бриллиантов, среди которых — алмаз «Кохинур». В 2002 году корона была установлена на гроб Елизаветы Боуз-Лайон во время ее похорон, а в настоящее время она находится в сокровищнице Британской короны в Тауэре.