На жену Карла III могут не надеть корону

Супругу нового короля Великобритании Карла III, королеву-консорта Камиллу, могут короновать без короны его бабушки с алмазом «Кохинур». Об этом сообщает The Telegraph.

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По данным The Telegraph, в Букингемском дворце думают над тем, чтобы отказаться от использования короны королевы-матери во время коронации супруги Карла III Камиллы. Всему виной самый крупный бриллиант в короне — алмаз «Кохинур»: в 1953 году Индия заявила о своих правах собственности на драгоценный камень, обвинив британцев в том, что те якобы незаконным путем вывезли его за пределы их страны.