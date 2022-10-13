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46 минут назад

В Санкт-Петербурге медикам рекомендовали отказаться от поездок за границу

News.ru

Сотрудники комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рекомендовали медикам, работающим в Северной столице, воздержаться от поездок за границу по соображениям безопасности. В рекомендательном письме, текст которого излагает ТАСС, медикам в том числе не рекомендуется выезжать на территорию стран СНГ.

Медикам в Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ, — сказано в тексте письма.

В документе также отметили, что данная рекомендация распространяется и на личные поездки, за исключением стран Содружества Независимых Государств.

Журналистам агентства подтвердили подлинность письма в пресс-службе комитета.

Это письмо — рекомендация, обусловленная соображениями безопасности медработников, — указали в комитете.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке нужно запретить выезд за пределы России. Он отметил, что покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

Общество,Сергей Цеков,
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