На Крымском мосту возобновили движение электропоездов

"Первый состав из города Керчь отправился сегодня утром, прибыл в Анапу, и из Анапы уже ушла вторая пара. Общая вместимость каждого поезда - до 1 тыс. пассажиров. Работаем в режиме выходного дня: не две, а три пары поездов в сутки - утром, днем и вечером. Это сделано для того, чтобы снять нагрузку с паромной переправы", - сказала представитель компании.