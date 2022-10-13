На Крымском мосту возобновили движение электропоездов

Первые электропоезда успешно прошли по Крымскому мосту, электрички между Керчью и Анапой будут курсировать по учащенному расписанию, чтобы разгрузить паромную переправу. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, выступающей оператором перевозок.
"Первый состав из города Керчь отправился сегодня утром, прибыл в Анапу, и из Анапы уже ушла вторая пара. Общая вместимость каждого поезда - до 1 тыс. пассажиров. Работаем в режиме выходного дня: не две, а три пары поездов в сутки - утром, днем и вечером. Это сделано для того, чтобы снять нагрузку с паромной переправы", - сказала представитель компании.
По ее словам, поезда отличаются повышенным комфортом. Они оборудованы климат-контролем, биотуалетами, местами для инвалидов. Кроме того, представитель командира акцентировала внимание, что паромная переправа зависит от погоды, в шторм она не работает, тогда как железнодорожному транспорту это не мешает.