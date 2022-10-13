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1 час назад

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую организацию Dekabristen e.V.

Парламентская газетаиещё 5

В Генпрокуратуре признали нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) Dekabristen e.V. («Декабристы») на территории России, поскольку она угрожает конституционному строю страны. Об этом в четверг, 13 октября, сообщается на сайте ведомства.

ГП признала нежелательной немецкую организацию Dekabristen e.V.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там также добавили, что данные о принятом решении уже направлены в Минюст для дальнейшего включения НПО в список международных организаций, работа которых признана нежелательной в РФ.

В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель Комиссии палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев («Единая Россия») заявил в связи с этим, что в ведомстве отреагировали на обращение комиссии.

По его словам, организация, которая была создана в России при поддержке немецкого «Фонда им. Генриха Белля» и находилась под патронажем МИД ФРГ, проявляла крайне деструктивную активность в ходе отечественных избирательных кампаний. «Декабристы» активно участвуют в дискредитации политики России на международной арене и пропагандируют нетрадиционные для российского общества ценности. В данный момент эта НПО призывает к финансовой поддержке украинских боевиков, распространяя информацию о фондах и организациях, закупающих оружие для ВСУ», — передает его слова пресс-служба возглавляемого им комитета. Политик заключил, что подобная активность должна немедленно пресекаться.

Как сообщала «Парламентская газета», 8 сентября Пискарев также попросил Генпрокуратуру признать нежелательной деятельность зарубежной НПО Russian election monitor, в которой, по его словам, пытаются дискредитировать российскую избирательную систему, манипулировать сознанием избирателей и формировать негативный образ России за границей.

Общество,Василий Пискарев,Единая Россия,Госдума,
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