Мошенники придумали способ обмана с "покупкой" на AliExpress

Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева рассказала, что злоумышленники начали создавать фейковые магазины электроники на AliExpress, для совершения покупки россиянам предлагается перейти на сторонние ресурсы, при оплате на которых деньги списываются, но товар так и не приходит. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, злоумышленники регистрируются на сайте и предлагают пользователям купить топовые комплектующие детали для сборки компьютеров по привлекательным ценам. Авдеева добавила, что поисковая система («Яндекс») после этого начинает предлагать по подобным запросам товары по заниженной стоимости, показывая пользователям ссылки мошенников на AliExpress.

Она добавила, что после оформления заказа в магазине злоумышленники моментально получают информацию о номере телефона и ФИО заказчика. Потом с жертвой связываются с помощью WhatsApp и под предлогом нехватки товара на складе просят переоформить заказ с иного сайта, который является фишинговым.