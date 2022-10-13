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9 часов назад

Россиян предупредили о последствиях ссор с мошенниками

Lenta.ruиещё 4

Мошенники придумали способ обмана с "покупкой" на AliExpress
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телефонные мошенники могут использовать номера нагрубивших им людей при обзвоне других потенциальных жертв. О последствиях «кражи» номеров рассказало издание KP.RU.

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Жительница Москвы сообщила редакции, что поссорилась со злоумышленницей, которая позвонила ей и представилась сотрудницей полиции. Спустя неделю с женщиной начали связываться посторонние люди, которые утверждали, что им поступал звонок с ее номера телефона. По их словам, звонивших было двое: одна из них заявляла, что работает в полиции, другой представлялся сотрудником военкомата.

В Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья подтвердили изданию, что мошенники действительно стали «воровать» номера телефонов россиян, которые грубят им или разыгрывают их, и в качестве мести используют эти номера для звонков другим абонентам. «Разумеется, если у человека все-таки выманили деньги, он будет перезванивать тому, чей номер высветился, и требовать вернуть деньги. После того как потерпевший напишет заявление в полицию, к тем, чьи контакты используются в мошеннических схемах, возникнут вопросы и у следствия», — предупредили в ведомстве.

По словам замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослава Каргалева, в таких случаях злоумышленники используют технику подмены входящего номера через так называемую SIP-телефонию. «Звонки идут с помощью интернет-технологии, а не классической стационарной или мобильной связи», — объяснил специалист. Он указал, что такая технология может вполне легитимно применяться в повседневной жизни.

В Group-IB отметили, что если номер телефона гражданина все-таки попал в уголовное дело, необходимо, чтобы оператор связи предоставил полиции данные о том, что звонки с номера не осуществлялись, а была реализована подмена. В ГУРБ россиянам также порекомендовали не ругаться с телефонными аферистами, а сбрасывать звонок.

О том, что телефонные мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам, в сентябре предупредил эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он заявил, что жертвы злоумышленников из-за подмены номеров звонят невиновным гражданам и требуют вернуть деньги.

Общество,Сергей Голованов,Лаборатория Касперского,
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