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11 минут назад

Посольство РФ сообщило о попытках вручения россиянам в Германии фальшивых повесток

Елена Прошина

Посольство РФ в Германии сообщает, что представительства России за рубежом не могут проводить мобилизационную работу, поэтому живущим за границей россиянам следует игнорировать повестки. Такой комментарий посольство оставило на своём официальном сайте.

В Германии сообщили о попытках вручения россиянам фальшивых повесток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посольство сообщает, что в последнее время российские граждане, постоянно проживающие на территории Германии, жалуются на попытки вручения им повесток с требованием явиться в «военный комиссариат».

Стали известны требования к оформлению повесток

Последний якобы расположен на территории российской дипмиссии в Берлине. В связи с этим посольство напоминает о положениях ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также об указе президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно им, дипломатические и консульские представительства России за рубежом не обладают полномочиями организовывать и проводить мобилизационные работы.

«Это исключает рассылку и вручение каких-либо уведомлений и иных документов по этому поводу. В этой связи рекомендуем российским гражданам, постоянно проживающим в ФРГ, игнорировать фальшивые повестки, а также предельно осторожно контактировать с лицами, которые выдают себя за сотрудников Посольства при передаче подложных документов», – предупредили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет.

Общество,Украина,Дмитрий Песков,
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