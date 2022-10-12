В Германии сообщили о попытках вручения россиянам фальшивых повесток

Посольство РФ в Германии сообщает, что представительства России за рубежом не могут проводить мобилизационную работу, поэтому живущим за границей россиянам следует игнорировать повестки. Такой комментарий посольство оставило на своём официальном сайте.
Посольство сообщает, что в последнее время российские граждане, постоянно проживающие на территории Германии, жалуются на попытки вручения им повесток с требованием явиться в «военный комиссариат».
Последний якобы расположен на территории российской дипмиссии в Берлине. В связи с этим посольство напоминает о положениях ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также об указе президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно им, дипломатические и консульские представительства России за рубежом не обладают полномочиями организовывать и проводить мобилизационные работы.
«Это исключает рассылку и вручение каких-либо уведомлений и иных документов по этому поводу. В этой связи рекомендуем российским гражданам, постоянно проживающим в ФРГ, игнорировать фальшивые повестки, а также предельно осторожно контактировать с лицами, которые выдают себя за сотрудников Посольства при передаче подложных документов», – предупредили в посольстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет.