Россияне резко расхотели летать за границу

Спрос российских туристов на перелеты за границу снизился почти на треть. Запросы россиян по поиску авиабилетов за рубеж за последние три недели проанализировал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты исследования попали в распоряжение «Газеты.Ru».

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По данным специалистов, доля поисковых запросов по зарубежным направлениям за последние десять дней составила 48 процентов. При этом с начала октября этот показатель снизился на 31,5 процента.

Отмечается, что в октябре россияне резко расхотели летать в Казахстан, Израиль и Грузию. Интерес туристов к этим странам упал на 47,5 процента, 37 процентов и 36 процентов соответственно.

В свою очередь, востребованность Катара сократилась на 33 процента, Армении — на 24, Объединенных Арабских Эмиратов — на 22, Туниса — на 12,5 процента. Тем временем доля поиска авиабилетов в Турцию и Азербайджан снизилась на девять процентов.