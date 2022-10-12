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16 минут назад

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри в ярости из-за даты коронации Карла III

Газета.Ru

Поклонники герцогов Сассекских недовольны тем, что дату коронации Карла III назначили на день рождения Арчи. Об этом пишет Express.

Поклонники принца Гарри пришли в ярость из-за даты коронации Карла III
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Букингемский дворец объявил, что коронация состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве под руководством архиепископа Кентерберийского. В этот день сыну принца Гарри и Меган Маркл Арчи исполнится четыре года.

Поклонники пары в Twitter были возмущены. «Итак, король Карл Жестокий назначил свою коронацию на 6 мая следующего года. Он же 4-й день рождения его внука принца Арчи Сассекского», «Коронация короля Карла III и королевы Камиллы состоится 6 мая 2023 года — в день рождения Арчи. Отличный ход, Ваше Величество», «Какая наглость!» — написали они в социальной сети.

Букингемский дворец заявил, что церемония коронации будет «отражать роль монарха в настоящее время и ориентироваться на будущее, в то же время опираясь на давние традиции и зрелищность».

Общество,принц Гарри,
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