Поклонники принца Гарри пришли в ярость из-за даты коронации Карла III

Поклонники герцогов Сассекских недовольны тем, что дату коронации Карла III назначили на день рождения Арчи. Об этом пишет Express.

Букингемский дворец объявил, что коронация состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве под руководством архиепископа Кентерберийского. В этот день сыну принца Гарри и Меган Маркл Арчи исполнится четыре года.

Поклонники пары в Twitter были возмущены. «Итак, король Карл Жестокий назначил свою коронацию на 6 мая следующего года. Он же 4-й день рождения его внука принца Арчи Сассекского», «Коронация короля Карла III и королевы Камиллы состоится 6 мая 2023 года — в день рождения Арчи. Отличный ход, Ваше Величество», «Какая наглость!» — написали они в социальной сети.